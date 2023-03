Reallöhne im Jahr 2022 um 3,1 % gegenüber 2021 gesunken

WIESBADEN (ots) -



- Stärkster Nominallohnanstieg seit 2008: +3,5 % zum Vorjahr

- Nach Revision des Verbraucherpreisindex: Immer noch stärkster Reallohnverlust

für Beschäftigte seit 2008

- Reallöhne sinken 2022 das dritte Jahr in Folge



Der Nominallohnindex in Deutschland ist im Jahr 2022 um 3,5 % gegenüber dem

Vorjahr gestiegen. Der Index bildet die Entwicklung der Bruttomonatsverdienste

von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einschließlich Sonderzahlungen ab. Die

Verbraucherpreise stiegen im selben Zeitraum um 6,9 %. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sanken die Reallöhne im Jahr 2022 damit um

3,1 % gegenüber 2021, nachdem sie sich bereits in den letzten beiden

Krisenjahren rückläufig entwickelt hatten. Während im Jahr 2020 insbesondere der

vermehrte Einsatz von Kurzarbeit zur negativen Nominal- und Reallohnentwicklung

beigetragen hatte, zehrte 2021 und 2022 die hohe Inflation den

Nominallohnanstieg auf.