87 % der importierten Photovoltaikanlagen kamen im Jahr 2022 aus China

WIESBADEN (ots) -



- Insgesamt Anlagen im Wert von 3,6 Milliarden Euro importiert, Exporte in Höhe

von 1,4 Milliarden Euro

- Knapp 2,5 Millionen installierte Photovoltaikanlagen im November 2022, 14 %

mehr als im Vorjahresmonat

- Neuer Höchstwert: Fast 12 % der gesamten Stromeinspeisung von Januar bis

November 2022 aus Photovoltaik



China ist das aus deutscher Sicht mit Abstand wichtigste Herkunftsland für

Photovoltaikanlagen: Rund 87 % der nach Deutschland importierten

Photovoltaikanlagen kamen im Jahr 2022 aus der Volksrepublik. Der Wert dieser

eingeführten Anlagen betrug gut 3,1 Milliarden Euro, wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr

Photovoltaikanlagen im Wert von rund 3,6 Milliarden Euro nach Deutschland

importiert. Auf China als wichtigster Lieferant von Solarzellen, Solarmodulen

und Co. folgten mit großem Abstand die Niederlande (143 Millionen Euro oder 4 %)

und Taiwan (94 Millionen Euro, 3 %).





Der Wert der Importe von Photovoltaikanlagen war 2022 damit mehr als doppelt sohoch wie der Wert der Exporte dieser Waren aus Deutschland. Exportiert wurden imvergangenen Jahr Photovoltaikanlagen im Wert von gut 1,4 Milliarden Euro. Diesegingen zu einem großen Teil in europäische Staaten. Die wichtigsten Abnehmerwaren Österreich (206 Millionen Euro, 14 %), die Niederlande (164 MillionenEuro, 11 %) und Italien (160 Millionen Euro, 11 %).Produktion von Solarmodulen von Januar bis September 2022 um 44 % gegenüberVorjahreszeitraum gestiegenIn Deutschland ist insbesondere die Produktion von Solarmodulen fürPhotovoltaikanlagen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Solarmodulewerden in Photovoltaikanlagen verbaut, die der Erzeugung von Strom ausSonnenenergie dienen. Der erzeugte Strom kann entweder direkt genutzt,gespeichert oder in das Stromnetz eingespeist werden. Hierzulande wurden vonJanuar bis September 2022 rund 2,9 Millionen Solarmodule zum Absatz im In- oderAusland produziert. Das waren 44 % mehr als in den ersten drei Quartalen 2021(2,0 Millionen Stück) und 75 % mehr als im gleichen Zeitraum desVor-Corona-Jahres 2019 (knapp 1,7 Millionen Stück), für das die Daten erstmalsvorlagen.Die Produktion von Solarkollektoren und auch deren Anstieg gegenüber denVorjahren fiel dagegen deutlich geringer aus als bei Solarmodulen.Solarkollektoren sind Bestandteil von Solarthermieanlagen. Diese wandelnSonnenenergie in Wärme um, sowohl für die Warmwassererzeugung als auch zumHeizen. Auch in der Industrie werden leistungsfähige Solarthermieanlageneingesetzt, sie erzeugen Wärme für Brauch- und Heizwasser sowie für industrielle