GOLDMAN SACHS stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis im vierten Quartal und dem Gesamtjahr hätten weitgehend den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Seit nunmehr 16 Jahren in Folge sei allerdings die Dividende unverändert bei 0,70 Euro je Anteilsschein belassen worden, was angesichts der starken Bilanz des Konsumgüterherstellers eine Enttäuschung sei, falls keine Zukäufe bevorstünden./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 07:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 110,1EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 122

Kursziel alt: 122

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m