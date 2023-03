Hamburg (ots) - Vor rund zwei Jahren trat das Gesetz über die Verteilung der

Maklerkosten in Kraft, auch Provisionssplit genannt. Ziel des Gesetzes war es,

die hohen Erwerbsnebenkosten für Käufer:innen zu verringern, die bis zu diesem

Zeitpunkt die gesamten oder den deutlich höheren Teil der Maklerkosten tragen

mussten. Seit der Einführung des Provisionssplits zahlen Käufer:innen in der

Regel maximal 50 Prozent der Gebühren. Als Folge der Teilung befürchteten viele

Makler:innen zunächst eine sinkende Provision

(https://www.immoverkauf24.de/immobilienmakler/maklerprovision/) wegen

mangelnder Zahlungsbereitschaft der Verkäufer:innen.



Eine aktuelle Datenanalyse von immoverkauf24 zeigt auf Basis von mehr als 5.000

Verkäufen, wie sich die Provisionshöhe und die Verteilung der Gebühren

tatsächlich entwickelt haben.





Provisionssplit steigert Einnahmen von Makler:innen in fünf Bundesländern"Die Befürchtungen, die verordnete Aufteilung der Gebühren könnte finanzielleNachteile für Makler:innen mit sich bringen, hat sich nicht bestätigt", sagtCinja Kinnemann, Geschäftsführerin von immoverkauf24. "In fünf Bundesländerntrat sogar das Gegenteil ein, wie unsere Analyse zeigt."In Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erhöhte sich dieMaklerprovision seit dem Provisionssplit um 1,2 Prozentpunkt auf 7,14 Prozent imMedian. In Hamburg stieg die Provision um 0,8 Prozentpunkte und inBaden-Württemberg um 0,6 Prozentpunkte auf ebenfalls jeweils 7,14 Prozent imMedian. In den übrigen Bundesländern bedeutet die neue Provisionsregelung imResultat keine Veränderung für die Einnahmen der Makler:innen.Im Ländervergleich verdienen Makler:innen in Hessen und Niedersachsen (5,95 %)sowie Schleswig-Holstein (6,19 %) etwas weniger als in den übrigenBundesländern. Dieser Unterschied bestand jedoch schon vor der Neuverteilung.Käufer:innen in Berlin und Brandenburg sparen am meisten" Der Plan des Gesetzgebers, Käufer:innen bei den Nebenkosten zu entlasten, istdurch den Provisionssplit aufgegangen. Das gilt Insbesondere in denBundesländern, in denen sie bis Ende 2020 die gesamten Maklergebühren zu zahlenhatten ", erläutert Cinja Cinneman.Mit minus 3,57 Prozentpunkten sank die zu zahlende Maklerprovision fürKäufer:innen in Brandenburg und Berlin um die Hälfte und damit am stärksten. Beieinem Kaufpreis von 400.000 Euro hatten sie so 14.280 Euro weniger fürMaklergebühren aufzuwenden, vor dem Split waren es 28.560 Euro. Um 2,74Prozentpunkte sank die Belastung in Schleswig-Holstein, um 2,50 Prozentpunkte inHessen und Niedersachsen und um 2,38 Prozentpunkte in Hamburg und