HAMBURG (dpa-AFX) - Eine gute Nachfrage hat den Konsumgüterkonzern Beiersdorf im vergangenen Jahr angetrieben. Der Dax-Konzern konnte laut einer Mitteilung vom Mittwoch Umsatz und Gewinn deutlich steigern. Für das laufende Jahr peilen die Hamburger weitere Zuwächse an. Trotz der guten Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr will das Unternehmen die Dividende mit 70 Cent nur stabil halten. Analysten hatten mit einer moderaten Anhebung auf 72 Cent gerechnet.

Am Aktienmarkt kam dies zunächst nicht gut an. Die Aktie gab im frühen Handel am Dienstag knapp zwei Prozent nach. Beiersdorf lasse die Dividende nun bereits seit etlichen Jahren unverändert, monierte Analystin Celine Pannuti von der US-Bank JPMorgan. Dabei hätten die Hamburger selbst zuvor eine mögliche Erhöhung der Ausschüttung in Aussicht gestellt. Auch generell fehlten weitere Aussagen zu künftigen Ausschüttungen an die Aktionäre etwa in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen, ergänzte der Experte Bruno Monteyne vom US-Analysehaus Bernstein Research.