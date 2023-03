Im seit nunmehr Anfang 2022 laufenden Abwärtstrend hat der Euro Bund-Future insgesamt in der Spitze 26 Prozent an Wert verloren und sich auf ein Jahrestief von 132,06 Euro und damit den tiefsten Stand seit August 2011 abwärts begeben. Zwar dürfte die aktuelle Fiskalpolitik keine größeren Sprünge dem Euro Bund-Future erlauben zu vollziehen, allerdings weckt die Keil-Formation seit Oktober letzten Jahres durchaus Hoffnungen auf einen baldigen Trendwechsel. Noch aber handelt es sich lediglich um ein Gedankenspiel, was durch entsprechende Signale erst noch bestätigt werden muss.

Unten herum gut abgesichert

Aufgrund der seit Oktober bestehenden unteren Keilbegrenzung ist das Abwärtspotenzial derzeit als beschränkt einzustufen, baldige Kursgewinne könnten durchaus folgen. Erste Ziele auf der Oberseite würden sich bei 134,00 und darüber im Bereich von 135,30 Euro bewegen. Eine erfolgreiche Auflösung des Keils kann aber erst nach Zweidritteln seiner Länge und einem Kursniveau von mindestens 136,30 Euro erfolgen und würde anschließend dynamische Kursgewinne hervorbringen können. Auf der Unterseite besteht aber immer noch das Risiko weitere Abschläge auf 131,69 und sogar 131,00 Euro, ehe eine nachhaltige Stabilisierung eintritt.