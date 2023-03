FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bundesbankgewinn für den Bund fällt erneut aus. Wie in den beiden Vorjahren steht auch für 2022 in der Bilanz der Notenbank ein ausgeglichenes Ergebnis. Um einen Verlust zu vermeiden, musste die Bundesbank eine Milliarde Euro aus ihrer Risikovorsorge nutzen. "Im Jahr 2022 musste die Bundesbank besondere finanzielle Belastungen tragen", bilanzierte Bundesbankpräsident Joachim Nagel am Mittwoch in Frankfurt.

In den kommenden Jahren dürften "die Belastungen in der Gewinn- und Verlustrechnung der Bundesbank durch die hohen Wertpapierbestände und die Zinswende deutlich zunehmen", erklärte die Bundesbank. Nagel hatte jüngst bereits darauf hingewiesen, dass die Bundesbank für solche Fälle in den vergangenen Jahren Milliardenrückstellungen gebildet hat: 19,2 Milliarden Euro sind es nach jüngsten Zahlen. Der Zinserhöhungskurs im Euroraum könnte jedoch dazu führen, dass es Jahre geben werde, "in denen die Bundesbank mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Verluste ausweisen wird", hatte Nagel gesagt.