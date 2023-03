BeyondGenderAgenda ehrt Top 100 Women for Diversity (FOTO)

Sperrfrist: 01.03.2023 09:00

Düsseldorf (ots) - BeyondGenderAgenda launcht heute eine Kampagne zu Ehren der

"Top 100 Women for Diversity in 2023". Unter der Schirmherrschaft von Natalia

Wörner zeichnet das Diversitätsnetzwerk Frauen aus, die sich für Vielfalt und

Chancengerechtigkeit stark machen und darüber hinaus Türen für weitere Frauen

öffnen.





Der Monat März, in dem durch den Equal Pay Day (07.03.) sowie den InternationalWomen's Day (08.03.) der Fokus auf Geschlechtergerechtigkeit liegt, ist derideale Zeitpunkt, um verstärkt auf die Bedeutung von Diversität hinzuweisen.BeyondGenderAgenda wird mit der "Top 100 Women for Diversity"-Kampagne einZeichen setzen. Ein Zeichen für Diversität, Mut und Zuversicht in einer Zeit,die von Krisen geprägt ist. Das Kampagnenmotiv zeigt 100 Frauen, die nicht nurselbst sehr erfolgreich sind, sondern auch weiteren Frauen den Weg ebnen und sieauf diesem unterstützen.Die Stärkung von Frauen ist für Schauspielerin Natalia Wörner ein persönlichesHerzensthema und der Grund, warum es sie mit Stolz und Freude erfüllt, dieSchirmherrschaft der "Top 100 Women for Diversity" von BeyondGenderAgenda zuübernehmen: "Das Thema Female Empowerment liegt in meiner DNA. Ich bin in einemrein weiblichen 4-Generationenhaushalt ohne Geschlechterhierarchien mit einereher unideologisch geprägten Emanzipation aufgewachsen. Aus dieser Wahrnehmungheraus, ist es für mich ein Lebensthema geworden, mich für die Stärkung vonFrauen einzusetzen. Dies motiviert mich zu meinem Engagement fürGleichberechtigung, Gleichstellung, gesellschaftliche Toleranz und Solidarität.Die Kampagne "Top 100 Women for Diversity" zeichnet Frauen aus, die genau dieseWerte leben und als Role Models weitertragen. Daher freue ich mich sehr, diesesJahr die Schirmherrin der Kampagne zu sein."Victoria Wagner, Gründerin und CEO von BeyondGenderAgenda, ergänzt: "Wie ofthören wir alle, dass es wichtigere Themen als Diversität und zudem auch nichtgenug Frauen gibt, um Quoten zu erfüllen. Das halten wir für falsch und tretenmit 100 Frauen den Gegenbeweis an. Wir sind davon überzeugt, dass alleTeilnehmerinnen, wie z.B. die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen MonikaSchnitzer, die Menschenrechtsaktivistin und Sozialunternehmerin Düzen Tekkaloder auch die CEOs von L'Oréal, Wioletta Rosolowska, und DB Cargo, Dr. SigridNikutta, einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die Diversität in derdeutschen Wirtschaft voranzutreiben. Unsere "Top 100 Women for Diversity" sindsowohl Vorbilder als auch Macherinnen einer chancengerechten und diversen