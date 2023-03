Werbung auf TikTok - Profi-Copywriter gibt 5 Tipps, wie Unternehmen auf TikTok das Interesse ihrer Kunden wecken (FOTO)

Mannheim (ots) - Der TikTok-Boom hält weiter an und immer mehr Unternehmen

entdecken für sich die Marketing-Möglichkeiten auf der sozialen Plattform. Doch

trotz einiger Anfangserfolge erzielen viele von ihnen nicht die langfristige

Kunden-Resonanz, die sie sich wünschen.



"Oft ist die Marketingstrategie zu kurz gedacht - TikTok ist noch immer relativ

neu und hat eigene Gesetzmäßigkeiten", sagt Julius Kemnitzer. "Besonders beim

Videocontent und den Textinhalten sehe ich immer wieder vermeidbare Fehler, die

Unternehmen wertvolle Kundschaft kosten". Copywriter Julius Kemnitzer ist

Experte für verkaufspsychologische Werbetexte und weiß genau, wie er Agenturen

und Dienstleister zum Erfolg auf TikTok verhilft. In diesem Gastbeitrag verrät

der Marketing-Profi seine fünf Tipps, wie Werbetexte auf der sozialen Plattform

richtig gut ankommen.





1. Zielgruppe genau analysierenTikTok lebt besonders von seinen kurzen emotionalen Botschaften, die seineNutzer möglichst ins Herz treffen sollen. Um erfolgreich auf der Plattform zuwerben, dürfen die Unternehmen daher nicht von den üblichen Markt-Mythen überGlaubenssätze oder Ähnliches ausgehen. Stattdessen sollte eine genaue Analyseder Zielgruppe erfolgen: Welche konkreten Sorgen, Ängste, Hoffnungen und vorallem Wünsche haben die potenziellen Kunden? Wie kann das beworbene Produktdiese Träume und Wertvorstellungen bedienen? Wer als Unternehmen einestrukturierte Vorarbeit betreibt, kann auf TikTok genau treffendeWerbebotschaften verbreiten - und so die Kunden für sich gewinnen.2. Gute HooksJeder, der die Plattform einmal ausprobiert hat, weiß um die schnell sehr kurzwerdende Aufmerksamkeitsspanne - schließlich ist das nächste Video nur einenWisch entfernt. Das Wichtigste für eine wirksame Werbebotschaft auf TikTok sinddaher die ersten drei Sekunden. Hier dürfen die Unternehmen und Dienstleisterruhig ein wenig provozieren, wenn es zur Marke oder dem Produkt passt. Speziellauf TikTok gehören eine gewisse Polarisierung und reißerische Darbietung einfachdazu. Wer hier in den ersten Sekunden mit kurzen und eingängigen Botschaften aufsich aufmerksam macht, gewinnt das Interesse der Nutzer.3. Regelmäßige AuswertungZudem ist nicht nur generell im Marketing, sondern besonders auch auf TikTok einintensives Split-Testing erforderlich: Jede Anzeige sollte also gewohnheitsmäßigdaraufhin kontrolliert werden, ob sie auch den gewünschten Effekt erzielt. Wenneine Botschaft besonders gut läuft, sollte sie zum Beispiel in abgewandelterForm mehrfach wiederholt werden, während nicht so gut laufende Clips schnell