München (ots) - Die stark gestiegenen Energiekosten sind für EuropasIndustrieunternehmen derzeit die mit Abstand größte Herausforderung, wie eine in19 europäischen Ländern durchgeführte Studie der Produkt-Innovations-PlattformAras zeigt. Dennoch belassen es viele Unternehmen bisher bei eheroberflächlichen Einsparmaßnahmen. Ein strukturierter Angang ist europaweithingegen die Ausnahme. Dabei könnten die Unternehmen damit ihrenEnergieverbrauch halbieren.LED- statt Glühlampen, abgedichtete Türen oder eine nachträgliche Wärmedämmungfür die Werkshalle - diese Maßnahmen haben viele Unternehmen als Antwort aufsteigende Energiekosten bereits umgesetzt. "Damit ist der erste Schritt zwargetan, aber das größte Einsparpotenzial liegt noch brach", sagt JensRollenmüller, Geschäftsführer von Aras Deutschland. "Da früher Energiekostenaufgrund des geringen Einflusses zu vernachlässigen waren, konnten sie grob überdas gesamte Produktportfolio verteilt werden. Die gestiegenen Preise für Strom,Öl, Gas und Co. zwingen die Unternehmen nun zum Umdenken hin zu mehrTransparenz. Erst wenn ich mir bewusst bin, welche Komponente in meinem Produktden größten Energieeinsatz verursacht, kann ich diese Komponente auchdahingehend optimieren - und zwar auch für vermeintliche Kleinigkeiten wiebeispielsweise die Kunststoffverpackung des fertigen Endprodukts."Ein solches systematisches Energie-Audit mit einer genauen Analyse der erfasstenDaten ermöglicht den Unternehmen einen noch tieferen Einblick in ihre gesamteWertschöpfungskette. Die Auswertung aller relevanten Informationen bildet danndie Grundlage für eine energieoptimierte Produktion. Im Vergleich zumIst-Zustand kann so die Hälfte der eingesetzten Energie eingespart werden.Digitaler Zwilling statt Excel-ListeIn der Vergangenheit reichten für eine grobe Kostenaufstellung einfacheExcel-Listen aus, die jedoch keine genaue Analyse zulassen. "Um alleKostentreiber transparent aufzudecken, müssen Unternehmen beginnen, auch dieDaten für Energie zu erfassen, zu messen und auszuwerten. Auf dieser Basiskönnen Unternehmen einen digitalen Zwilling erstellen oder diesen um die Datenzum Energieverbrauch erweitern. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten: Zumeinen erhalten die Unternehmen eine Momentaufnahme des Produkts mit einerAuflistung aller Einzelteile und der damit verbundenen Energiekosten inEchtzeit. Zum anderen können die Betriebe diese Daten beispielsweise in derF&E-Abteilung nutzen, um Optimierungspotenziale bereits in derKonstruktionsphase auszuschöpfen", sagt Aras-Geschäftsführer Rollenmüller.