Die powwow GmbH wird zur mobilezone GmbH (FOTO)

Köln / Bochum / Berlin / Münster (ots) - mobilezone Deutschland gibt die

Umfirmierung der powwow GmbH zur mobilezone GmbH bekannt. Die neue

Unternehmensmarke mobilezone unterstreicht die starken Synergien zur mobilezone

Gruppe und umfasst in Deutschland ab sofort die B2C-Marken sparhandy, DEINHANDY,

Handystar und HIGH sowie die B2B-Marke mobilezone Handel.



"Wir haben powwow seinerzeit Zeit als neue Marke für die Zusammenführung von

sparhandy.de und DEINHANDY.de geschaffen", sagt Wilke Stroman, CEO mobilezone.

"Jetzt gehen wir als Konzern den nächsten großen Schritt und sind stolz im

deutschen Telekommunikationsmarkt mit mobilezone ein eigenständiges Markenbild

mit zwei starken B2C- und B2B-Geschäftsfeldern zu etablieren."





Unter dem neuen Namen wird es außerdem über alle Gesellschaften in Deutschlandeine gemeinsame, starke Arbeitgebermarke geben. Damit soll eine moderne,gemeinsame Unternehmenskultur etabliert und nachhaltig gefördert werden."Die Marke soll das Herz und den Verstand der deutschen mobilezone Gruppetransportieren und den kreativen Spielraum zeigen, den wir uns durch ein StückStart-Up bewahrt haben. Wir setzen dabei auf ein junges, dynamisches Markenbild,das gleichzeitig unsere Kompetenz als gewachsener Konzern verkörpert.", sagtMonika Lonien, Director Marketing.Mit dem Leitsatz "We are the one in mobilezone" verkörpert die neueArbeitgebermarke eine Essenz der Unternehmens-DNA. "Bei uns kommt es auf jedenEinzelnen an", ergänzt Lonien. "Ein Jeder hat bei mobilezone alle Möglichkeitenund bekommt den Respekt eines modernen Unternehmens, das seine Werte täglichlebt."