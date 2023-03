Der Bericht von LexisNexis Risk Solutions über die tatsächlichen Auswirkungen fehlgeschlagener Zahlungen zeigt die Frustration von 70 % der Unternehmen und Finanzinstitute über ihre Fehlerquote bei Zahlungen

Atlanta, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) - Jede abgelehnte oder korrigierte

Zahlung kostet Unternehmen durchschnittlich 12,10 US-Dollar



LexisNexis® Risk Solutions hat heute die Ergebnisse seines "True Impact of

Failed Payments Report" veröffentlicht, eine Momentaufnahme des

grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs auf globaler Ebene. Der Bericht spiegelt

die Erfahrungen von 400 Führungskräften aus der Payment Branche wider, die

führende Unternehmen und Finanzinstitute in den Regionen APAC, EMEA, LATAM und

Nordamerika vertreten.



Mehr als 70 % der Befragten sind mit ihrer Zahlungsausfallquote unzufrieden.

Fast zwei Drittel der Befragten (64 %) gaben an, dass sich abgebrochene oder

fehlgeschlagene Zahlungen negativ auf die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter

auswirken. Die Kosten, die mit dem Scheitern oder einer Verzögerung verbunden

sind, verstärken diese Probleme noch weiter. Sie belaufen sich auf eine

durchschnittliche Gebühr von 12,10 US-Dollar pro Zahlung für abgelehnte oder

korrigierte Zahlungen. Diese Kosten sind teilweise auf höhere Gebühren für große

Unternehmen und die Beteiligung teurerer Banken oder fortschrittlicherer

Lösungen zurückzuführen.