Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotsmieten für Wohnungen mit 40

bis 120 Quadratmetern in 110 ausgewählten deutschen Mittelstädten von immowelt

zeigt:



- In 99 von 110 Mittelstädten haben sich die Angebotsmieten innerhalb eines

Jahres verteuert

- Grund für steigende Preise: Nachfrage nach Mietwohnungen hat sich 2022 mehr

als verdoppelt (+137 Prozent)

- Höchste Anstiege in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen: Dormagen (+18

Prozent), Hameln (+17 Prozent) und Delmenhorst (+14 Prozent)

- Moderate Anstiege aber höchste Preise in Baden-Württemberg: Konstanz (13,60

Euro pro Quadratmeter, +5 Prozent), Sindelfingen (12,60 Euro, +5 Prozent) und

Ludwigsburg (12,50 Euro, +3 Prozent)

- Niedrigste Mieten im Osten: Plauen (4,80 Euro; +4 Prozent) günstigste

Mittelstadt gefolgt von Görlitz (5,00 Euro; 0 Prozent) und Neubrandenburg

(5,30 Euro; +2 Prozent)





Im vergangenen Jahr hat der Mietmarkt wieder an Dynamik gewonnen. In den größtendeutschen Städten zeigte die Preiskurve zuletzt wieder steil nach oben und auchvor den Mittelstädten macht diese Entwicklung nicht Halt. So sind dieAngebotsmieten in 99 von 110 untersuchten Mittelstädten im Vergleich zum Vorjahrgestiegen. In 13 Städten liegt das Plus sogar im zweistelligen Prozentbereich.Das zeigt eine aktuelle immowelt Analyse von Wohnungen mit 40 bis 120Quadratmetern (Bestand ohne Neubau) in mittelgroßen Städten (50.000 bis 100.000Einwohner). Die zunehmende Dynamik in der Mietpreisentwicklung verdeutlicht sichbeim Blick aufs Vorjahr: 2021 sind die Preise in 90 Städten gestiegen und nur in6 Städten um 10 Prozent und mehr.Die Gründe für die ansteigende Preiskurve sind vielschichtig. Viele hochpreisigeMittelstädte liegen in der Nähe von Großstädten. Die dort oftmals noch höherenMieten sorgen für Ausweichbewegungen. Besonders in den hochpreisigenMittelstädten mangelt es dann oft an Wohnraum. Eine bereits hohe Nachfragetrifft dort auf ein geringes Angebot. Zusätzlich hat sich im vergangenen Jahrdas Interesse an Mietwohnungen noch weiter erhöht: Über alle Mittelstädte hinwegstieg die Nachfrage (Anfragen pro Objekt) im Jahresvergleich um 137 Prozent.Aufgrund der gestiegenen Bauzinsen können sich immer weniger MenschenWohneigentum leisten und erhöhen den Druck auf den Mietmarkt weiter. Die hoheZahl an Geflüchteten, die durch den Krieg in der Ukraine nochmal deutlichgestiegen ist, verschärft die Situation zusätzlich. Da sowohl die Neubauzieleder Bundesregierung deutlich verfehlt wurden und sich bei den Bauzinsen keineEntspannung anbahnt, übersteigt vermutlich auch in Zukunft die Nachfrage das