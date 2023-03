Rückgang der Privatinsolvenzen in Deutschland aufgrund von Basiseffekt

Hamburg (ots) -



- Vergleich mit 2019 zeigt das hohe Niveau der Insolvenzen

- Immer mehr ältere Bundesbürger von einer privaten Insolvenz betroffen

- Prognose für 2023: 100.000 Privatinsolvenzen in Deutschland



Die Privatinsolvenzen sind in Deutschland im Jahr 2022 gesunken. Insgesamt gab

es im vergangenen Jahr 96.231 private Insolvenzen. Das entspricht einem Rückgang

um 11,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2021: 109.031). So lauten

die zentralen Ergebnisse aus dem aktuellen CRIF " Schuldenbarometer 2022 ".





Der starke Anstieg der Insolvenzen im Jahr 2021 (plus 93,6 Prozent aufJahressicht) hat sich damit aktuell umgekehrt. Das deutliche Plus anPrivatinsolvenzen im Jahr 2021 ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dassviele Privatpersonen ihre Insolvenzanträge im Jahr 2020 zurückgehalten haben.Diese Personen wollten von der Gesetzesreform profitieren, die dasRestschuldbefreiungsverfahren von sechs auf drei Jahre verkürzt hat. Daher habensie ihre Anträge erst im Jahr 2021 gestellt. Diese Gesetzesänderung trat Anfang2021 in Kraft und ermöglicht es Betroffenen, schneller schuldenfrei zu werdenund ihren wirtschaftlichen Wiedereinstieg zu erleichtern.Diese Besonderheit hat dazu geführt, dass die Privatinsolvenzen im Jahr 2021besonders stark angestiegen sind. Der Basiswert für das Jahr 2021 (109.031Privatinsolvenzen) ist dementsprechend hoch und die prozentuale Veränderung desJahres 2022 fällt mit minus 11,7 Prozent verzerrt aus.Interessant ist der Vergleich der Insolvenzen zum Jahr 2019 - also vor derGesetzesreform und vor Corona. Dieser zeigt das aktuell hohe Niveau derPrivatinsolvenzen. Demnach sind die privaten Insolvenzen 2022 um 10,8 Prozentangestiegen (2019: 86.838).Lieferengpässe, die Energiekrise und die anhaltend hohe Inflation sind zurzeitallgegenwärtig. Vor allem die stark gestiegenen Energiepreise, aber auch andereRohstoff- und Lebensmittelpreise haben zu einem inflationären Anstieg derVerbraucherpreise geführt. Die finanzielle Situation vieler Privatpersonen inDeutschland bleibt durch die stetig steigenden Miet- und Energiepreiseangespannt. In der Folge werden die Menschen in Deutschland weniger Geld in derTasche haben, um ihren Verpflichtungen wie Kreditzahlungen, Mieten oderFinanzierungen nachzukommen. Auf Dauer führt weniger Einkommen erst in dieÜberschuldung und dann möglicherweise in eine Privatinsolvenz."Die Wirtschaft in Deutschland befindet sich weiterhin im Krisenmodus. Durch dieweiter steigenden Kosten ist eine Verschuldungswelle in Deutschland möglich.Wenn die Kosten stark steigen, wird es für Personen, die schon bislang am