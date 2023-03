KfW Research zum Weltfrauentag Zahl der Chefinnen im Mittelstand erreicht Höchststand von einer Dreiviertel Million

Frankfurt am Main (ots) -



- Jedes fünfte kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland ist frauengeführt

- Zunahme "weiblicher Gründungen" treibt den Anstieg

- Frauen vor allem in Führungsetagen von Dienstleistern



Noch nie gab es in Deutschland so viele kleine und mittlere Unternehmen mit

einer Frau an der Spitze wie zurzeit: Von den rund 3,8 Mio. Mittelständlern

hierzulande wird jedes fünfte (19,7 %; 2021: 16,0 %) von einer Chefin geführt.

Die Anzahl von Frauen in der Leitung eines mittelständischen Unternehmens steigt

im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf rund 757.000 (+ca. 150.000). Das zeigt

eine aktuelle Sonderauswertung von KfW Research auf Basis des repräsentativen

KfW-Mittelstandspanels 2022 im Vorfeld des Internationalen Frauentags am 8.

März.