UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 verschiebt kurzfristig die Vorlage seines Jahres- und Konzernabschlusses und möglicherweise auch die Hauptversammlung. Grund seien regulatorische Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Geschäft von Jochen Schweizer mydays, teilte das Unternehmen überraschend am Dienstagabend in Unterföhring mit. Über die neuen Termine werde die Gesellschaft "so bald wie möglich" informieren. Bisher war die Bilanz-Pressekonferenz an diesem Donnerstag geplant und die Hauptversammlung am 2. Mai. Für die Aktie des Unternehmens ging es daraufhin am Mittwoch abwärts.

Am Morgen sackte ihr Kurs um mehr als vier Prozent nach unten. Nach etwa zwei Handelsstunden lag die ProSiebenSat.1-Aktie noch mit 2,4 Prozent im Minus bei 9,212 Euro. Sie war damit einer der größten Verlierer im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte.