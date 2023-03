Niedrige Kosten: Wird B2Gold zu Anlegers Liebling?

B2Gold (4,66 CAD | 3,27 Euro; CA11777Q2099) war nie wirklich der Liebling der Anleger. Schließlich sind die Kanadier mit Minen in Mali, Namibia oder auf den Philippinen unterwegs. Das sind Länder, die viele Anleger wegen des (vermeintlichen) Risikos oft meiden. Allerdings werden diese Assets außerhalb der westlichen Welt immer wichtiger. Schon heute gehört Westafrika zu den Top-Goldproduzenten weltweit. Zwischen dem Senegal und Nigeria werden mehr Unzen abgebaut als in Südafrika beispielsweise.

Bei den Q4-Zahlen der großen Goldproduzenten machten sich die höheren Kosten deutlich bemerkbar. B2Gold fiel aber positiv auf und nutzt den Vorteil durch seine Minen in Afrika. Allerdings steht nun auch die Expansion in die Heimat auf dem Programm.

B2Gold punktet mit niedrigen Kosten und steigender Produktion

B2Gold könnte nun aber verstärkt von seinem Kostenvorteil profitieren. Gute Goldminer weisen inzwischen Cashkosten von 1.100 bis 1.300 US-Dollar auf, die AISC-Kosten liegen teilweise deutlich darüber. Das machten die Q4-Zahlen vieler Produzenten deutlich. B2Gold kann hier klar punkten. Zwischen Oktober und Dezember 2022 hat B2Gold 353.000 Unzen zu Cashkosten von 708 US-Dollar gefördert. Da das Unternehmen weiter stark investiert, betrugen die AISC-Kosten allerdings 876 US-Dollar je Unze. Das ist im Branchenvergleich dennoch ein Top-Wert.

Übernahme von Sabina Gold & Silver im Fokus

2023 will B2Gold weiter massiv investieren und seine Fekola-Mine in Mali ausbauen. Zudem hatte man jüngst ein Übernahmeangebot von 1,1 Mrd. Dollar für Sabina Gold & Silver bekannt gegeben (mehr hier). Somit dürften nun die Planungen für die erste Mine in Kanada auf vollen Touren laufen. Am Markt wird jedenfalls nicht damit gerechnet, dass die Offerte abgelehnt wird oder ein Konkurrent auftaucht. B2Gold wird mit Sabinas Goose-Projekt im hohen Norden etwas kanadischer, das Länderrisiko sinkt dadurch.

B2Gold: Dividendenrendite bei rund 4,7%

Die Analysten von Cormark haben nach Bekanntgabe der Q4-Zahlen ihr Kursziel von 6,75 C$ für B2Gold bestätigt. Sie gehen von einer Goldproduktion von 1,05 Mio. Unzen im Jahr 2023 aus. Die Kosten werden aber wegen der Investitionen auf 1.217 US-Dollar je Unze (AISC) steigen. Damit steht B2Gold im Branchenvergleich dennoch gut da. Für B2Gold spricht die gute Kassenlage mit mehr als 650 Mio. US-Dollar an Cash sowie die Dividendenrendite von aktuell rund 4,7 Prozent. In den kommenden Jahren dürfte die Produktion dank der Investitionen in Mali und auf dem Sabina-Projekt Richtung 1,5 Mio. Unzen laufen.