Neues Jahr, neue Investments in die Digitalisierung / Erhebung Viele Unternehmen haben Ausgaben für digitale Infrastruktur und Beratung fix eingeplant / Jedes vierte Unternehmen sieht Nachholbedarf

Berlin (ots) - BtB-Unternehmen wollen 2023 ihre digitale Reife voranbringen. Das

geht aus einer aktuellen Erhebung der 123C Digital Consulting GmbH (https://123c

.digital/de/die-123c-mafo-studie?utm_source=pr&utm_medium=presseaussendung&utm_c

ampaign=digitalisierungsinvestment) aus Berlin hervor, in deren Auftrag 100

BtB-Unternehmen befragt wurden. Die Mehrheit der Unternehmen (86 Prozent) plant

die Digitalisierung fix ins aktuelle Jahresbudget ein. 43 Prozent der Befragten

erklären, dass ihnen die Digitalisierung (sehr) wichtig ist. Als unwichtig

bezeichnen sie nur 19 Prozent. Dieses Bild spiegelt sich in der Bereitschaft zur

Digitalisierung wider: So geben 47 Prozent der teilnehmenden Unternehmen an,

(noch) digitaler werden zu wollen. Dagegen sagen nur 12 Prozent, kein Interesse

an einer weiteren Unternehmensdigitalisierung zu haben.



Investiert wird laut Erhebung gezielt in die Unterstützung von außen etwa durch

externe Berater oder Dienstleister. Aktuell greifen darauf 77 Prozent der

Unternehmen zu. Die Unternehmen sind für den Fortschritt in der Digitalisierung

auch bereit, in interne Ressourcen zu investieren. Das betrifft sowohl

Investments in die technische Ausstattung hinsichtlich Cloud-Lösungen,

Individual-Software oder Service-Lizenzen (52 Prozent) als auch in die Hardware

mit Rechnern oder der technischen Infrastruktur (51 Prozent). Eine weitere

Erkenntnis: Um die digitale Transformation voranzutreiben, wollen 42 Prozent der

befragten Unternehmen künftig Prozess- und IT-Berater oder

Software-Dienstleister beauftragen.