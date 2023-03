Aktien - mehr Individualität

Einzelaktien zu kaufen, hat einen gewissen Reiz. Wer morgens auf dem Weg zur Arbeit seine Spotify-Playlist laufen lässt und nebenbei auch Aktionär des Unternehmens ist, weiß wovon wir sprechen. Das gleiche gilt auch für Kunden bei Starbucks, Apple und anderen Unternehmen, denen wir in unserem Alltag regelmäßig begegnen. Die Verbundenheit zu diesen Unternehmen sorgt oft dafür, dass Anleger treuer sind und gerade in schwierigen Marktphasen nicht in den Verkaufsmodus geraten.

Die Herausforderung bei Aktien ist jedoch die Bewertung und das Risiko. Einzelne Unternehmen sind mit individuellen Risiken behaftet, denen Anleger ausgesetzt sind. Wer z.B. in erneuerbare Energien investiert, ist besonders abhängig vom regulatorischen und politischen Umfeld. Fallen beispielsweise Subventionen weg, kann das einen großen Impact auf den Markt haben. Anleger, die in Einzelaktien investieren, müssen darauf achten, dass sie in viele Aktien aus verschiedenen Branchen und Regionen investieren, um die Risiken maximal zu streuen.

Aktien müssen bewertet werden. Dazu analysieren viele Experten die Fundamentaldaten der Unternehmen oder bedienen sich der Kennzahlen, um die Aktie auf eine Unter- oder Überbewertung zu prüfen. Das erfordert fortgeschrittene Kenntnisse, die nicht jeder Anleger hat.

ETFs - kosteneffiziente Diversifikation

ETFs (Indexfonds) haben sich als Anlageinstrument für viele Anleger etabliert. Wer möchte, kann mit einem Kauf in tausende von Unternehmen investieren - und das weltweit. Anstatt einzelne Unternehmen zu analysieren, investieren Anleger einfach in einen breit diversifizierten Index und streuen ihre Risiken.

Es existieren zahlreiche Studien, die zeigen, dass ein passiver Anlageansatz (sog. Indexing) langfristig die besten Anlageerfolge erzielt. Viele Fondsmanager, die über individuelles Stock-Picking versuchen, den Markt zu schlagen, scheitern. Aus dem Grund sollen Privatanleger über ETFs einfach dem Gesamtmarkt folgen. Damit erzielen sie eine attraktive Marktrendite und sparen zusätzlich viel Zeit, die ansonsten in die Analyse der Unternehmen und in das Managen vom Depot fließt.

Mittlerweile können Anleger auch in bestimmte Themen investieren. Wer beispielsweise großer Unterstützer der Automobilindustrie ist, kann in spezifische ETFs investieren, die solche Unternehmen abdecken. Das gleiche gilt für andere Branchen.

Die Mischung macht’s

Am Ende des Tages macht es die Mischung. Über Aktien können Sie Ihrem Portfolio einen individuellen Anstrich geben. Über ETFs sorgen Sie für eine breit diversifizierte Grundlage für Ihren Vermögensaufbau.

Wir bei easyfolio setzen ebenfalls auf eine breite Diversifikation bei unseren Portfolios. Diese eignen sich optimal für den langfristigen Vermögensaufbau und als Basis für ein solides Portfolio. Wer möchte, kann diese Investments natürlich über ein eigenes Depot ergänzen, sollte dies jedoch nur im Rahmen der eigenen Risikotoleranz tun.

In der Praxis hat sich z.B. die Core-Satellite-Strategie als durchaus effizient erwiesen. Anleger investieren demnach zu 80 Prozent in eine solide Portfoliobasis (z.B. das Easyfolio 70) und investieren die restlichen 20 Prozent Ihres Vermögens in individuelle Unternehmen, Themen-ETFs oder andere Anlageklassen. Damit wird das Klumpenrisiko gedeckelt und das Portfolio erhält trotzdem einen individuellen Charakter.