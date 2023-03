JEFFERIES stuft RECKITT auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Reckitt nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5620 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe vor allem wegen seines starken US-Geschäfts für Babynahrung im vierten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Erstmals seit 2019 werde nun auch die Dividende angehoben. Die Ziele für 2023 ließen den erwarteten Gegenwind für das US-Babynahrungsgeschäft bei Umsatz und Marge jedoch außen vor. Deboo verwies zudem darauf, dass es zum Thema neuer Vorstandschef bislang keine Neuigkeiten gegeben habe./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 02:37 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 02:37 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 67,40EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Deboo

Analysiertes Unternehmen: RECKITT

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 56,2

Kursziel alt: 56,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m