IsoEnergy vergibt Aktienoptionen

Saskatoon, SK, 1. März 2023 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy") (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ ) gibt heute bekannt, dass Dr. Clark im Zusammenhang mit der Ernennung von Darryl Clark zum Vice President, Exploration, des Unternehmens mit heutigem Datum 300.000 Incentive-Aktienoptionen (die "Optionen") erhalten hat. Die Optionen können zu einem Preis von 3,06 $ ausgeübt werden, werden in drei gleichen jährlichen Raten, beginnend am Tag der Gewährung, unverfallbar und haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Optionen wurden im Rahmen des Incentive-Aktienoptionsplans des Unternehmens gewährt und unterliegen der behördlichen Genehmigung.

IsoEnergy ist ein kapitalkräftiges Uranexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem Portfolio an aussichtsreichen Projekten im infrastrukturreichen östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Im Jahr 2018 entdeckte das Unternehmen die hochgradige Lagerstätte Hurricane auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Larocque East im östlichen Athabasca-Becken. Die Lagerstätte Hurricane verfügt über angezeigte Mineralressourcen von 48,61 Millionen lb U O38 basierend auf 63.800 Tonnen mit einem Gehalt von 34,5 % U3O8 und abgeleitete Mineralressourcen von 2,66 Millionen lb U O38 basierend auf 54.300 Tonnen mit einem Gehalt von 2,2 % U3O8 (8. Juli 2022). Die Hurricane-Lagerstätte befindet sich zu 100 % im Besitz von IsoEnergy und ist nicht mit Lizenzgebühren belastet. IsoEnergy wird von einem Vorstands- und Managementteam geleitet, das auf eine lange Erfolgsgeschichte in den Bereichen Uranexploration, -erschließung und -betrieb zurückblicken kann. Das Unternehmen wurde gegründet und wird vom Team seines Hauptaktionärs NexGen Energy Ltd. unterstützt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.