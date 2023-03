HONOR geht Partnerschaft mit Guinness World Records ein und erfasst einen rekordverdächtigen Moment auf HONOR Magic5 Pro.

Barcelona, Spanien, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) - HONOR Magic5 Pro fängt mit

Slam-Dunking ist eine spektakuläre Demonstration von Fähigkeiten und Kreativitätund ist ein beliebter Sport, der vom Basketball abgeleitet wurde. Dabei springtein Spieler hoch in die Luft, um den Ball mit einer oder beiden Händen über denRand des Basketballkorbes durch den Korb zu schießen. Die Herausforderung fandin London, Großbritannien, statt und Piotr sprang auf eine atemberaubende Höhevon 3,2 Metern, um den Slam-Dunk auszuführen, und errang damit einen neuenWeltrekordtitel im Rahmen der GUINNESS WORLD RECORDSTM. Die beeindruckendeLeistung wurde automatisch mit der neuen KI-basiertenBewegungserkennungstechnologie des HONOR Magic5 Pro erfasst, die dankKI-gestütztenmaschinellen Lernens automatisch den Höhepunkt eines Sprungserkennen und den Rahmen in extrem hoher Definition und Klarheit erfassen kann."Sport stärkt den menschlichen Geist. Wir freuen uns, diesen atemberaubendenMoment mit unserer bahnbrechenden Kameratechnologie aufzeichnen zu können",sagte Ray Guo, Chief Marketing Officer von HONOR Device Co, Ltd. " Durch dieEntwicklung von Produkten, die kreative Lösungen bieten, möchten wir unsereKunden dazu motivieren, die Magie in sich selbst zu entfalten undaußergewöhnliche Dinge zu erreichen.""Basketball ist meine Leidenschaft. Jedes Mal, wenn ich hochspringe, um einDunking auszuführen, kämpfe ich gegen die Kraft der Schwerkraft an und bemühemich, meine eigenen Grenzen zu überschreiten. Wenn ich Rekorde breche, fühltsich das wie Zauberkraft an. Ich hoffe, dass dies Menschen auf der ganzen Weltdazu inspirieren wird, ihre eigene Zauberkraft voll auszuschöpfen", so PiotrGrabowski."Wir glauben, dass jeder seinen eigenen Moment erleben kann, der es wert ist,gefeiert zu werden. Bei diesem Versuch hängt alles vom Timing und von der