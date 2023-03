Nubeqa ist in vielen Ländern für die Behandlung von Patienten mit nmCRPC und einem hohen Risiko für die Entstehung von Metastasen zugelassen. Für mHSPC ist das Medikament bereits in den USA und Japan zugelassen.

BERLIN (dpa-AFX) - Bayer kann sein Prostatakrebs-Medikament Nubeqa in der Europäischen Union (EU) in einer weiteren Indikation verkaufen. Die Europäische Kommission habe Darolutamid (Handelsname Nubeqa) in Kombination mit einer Chemotherapie zur Behandlung von Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) zugelassen, teile der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch mit. Nubeqa ist bereits für die Behandlung von Patienten mit nicht-metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom mit einem hohen Risiko für die Entstehung von Metastasen (Hochrisiko-nmCRPC) zugelassen.

