PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Bösen haben am Mittwoch nach positiven Konjunktursignalen aus China zugelegt. Nach leichten Abgaben am Dienstag kam es damit zu einer moderaten Gegenbewegung. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,7 Prozent auf 4267,90 Punkte. Der französische Cac 40 präsentierte sich mit 7313,75 Punkten 0,64 Prozent höher, während der britische FTSE 100 um 0,76 Prozent auf 7935,77 Zähler kletterte.

Guten Vorgaben aus Asien und steigende US-Futures stützten. Trotzdem herrschte eine gewisse Zurückhaltung. Am Nachmittag steht mit dem ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe der USA ein weiterer wichtiger Konjunkturindikator an, der auch Signale für die US-Geldpolitik liefern dürfte. "Das Inflationsthema nimmt in Europa wieder an Gewichtung zu und auch in den USA werden die Befürchtungen einer Konjunkturabkühlung größer", merkte Marktexperte Andreas Lipkow dazu an.