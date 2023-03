Klima- und Naturschutz leicht gemacht und leicht erklärt / toom veröffentlicht dritte Broschüre in Leichter Sprache (FOTO)

Köln (ots) - Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft zu

fördern, ist ein zentrales Anliegen von toom. Deshalb setzt sich die

Baumarktkette nicht nur im Kleinen in seinen Märkten für Inklusion ein, sondern

auch in Form von Projekten, die zentral geplant und bundesweit in Zusammenarbeit

mit der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. umgesetzt werden. Als übergreifendes

gemeinsames Projekt wurden bereits zwei Broschüren zum Thema "Selbermachen

leicht gemacht" in Leichter Sprache erstellt. Nun folgt die dritte Broschüre der

Reihe zum Thema Klima- und Naturschutz.



Als Baumarktunternehmen ist es für toom eine Selbstverständlichkeit, Menschen

zum Selbermachen zu befähigen. Um auch Menschen mit Behinderung das Selbermachen

zu erleichtern, haben toom und die Lebenshilfe die Broschüren-Reihe

"Selbermachen leicht gemacht" entwickelt. Nach den ersten beiden Broschüren

folgt nun die Dritte in Leichter Sprache mit dem Überthema "Klimaschutz und

Naturschutz im Garten und Haushalt".