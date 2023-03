First Lithium Minerals meldet positive Ergebnisse der magnetotellurischen Messungen

Toronto, 1. März 2023 / IRW-Press / First Lithium Minerals Corp. („First Lithium Minerals“ oder das „Unternehmen“) (CSE: FLM) (FWB: X28) freut sich, positive Ergebnisse der geophysikalischen magnetotellurischen („MT“) Messungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt OCA („Projekt OCA“) in der Region Antofagasta im Norden Chiles bekannt zu geben.

Das geophysikalische MT-Messprogramm wurde von der Firma SouthernRock Geophysics S.A. durchgeführt und umfasste die Datenerfassung an 60 Tensor MT-Standorten im Abstand von 600 m entlang von 8 Linien in zwei identifizierten Sektoren in den nordöstlichen Prospektionsgebieten im Salar de Ascotan (ca. 1.775 ha), Salar de Carcote (ca. 1.275 ha) und im südlichen Prospektionsgebiet des Salar de Ollague (ca. 300 ha).

Die ein- bzw. zweidimensionalen Inversionsmodelle wurden mit der Industriestandardsoftware Geotools erstellt und enthielten statische Korrekturen, die durch die vorherigen TEM-Messungen bereitgestellt wurden. Das in den endgültigen Resistivitätsabschnitten des MT-Inversionsmodells beobachtete Verhalten entsprach den Ergebnissen der TEM-Untersuchung, und zwar sowohl in Bezug auf den Grad der Leitfähigkeit als auch auf die Tiefe bis zum oberen Ende einer hyperleitfähigen Schicht. Zusätzlich zu den vorhandenen Informationen ermöglichten die MT-Daten eine Schätzung bis zur Basis einer potenziellen Soleschicht jenseits der Reichweite der TEM-Untersuchung, die sich bei der Durchführung künftiger Ressourcenschätzungen als nützlich erweisen könnte.

Die Ergebnisse der Messungen lassen stark leitfähige horizontale Zonen mit Werten von weniger als 1,0 Ohm-Metern erkennen, die typischerweise mit Solemineralisierungen in hydrogeologischen Umgebungen in der Hochebene der Anden in Verbindung gebracht werden. Ein vorläufiges hydrogeologisches Modell deutet auf eine allmählich ansteigende Solesignatur hin, die etwa 200 Meter unter der Oberfläche beginnt und bis zu 400 Meter breit ist und in etwa 600 Metern Tiefe eine konsolidierte lakustrische Basis oder das Grundgestein erreicht. In den südöstlichen Sektoren der Prospektionsgebiete Carcote und den nordöstlichen Sektoren der Prospektionsgebiete Ascotan weisen stark leitfähige Zonen mit weniger als 1,0 Ohm-Metern ebenfalls eine große Ausdehnung und Kontinuität auf (Abbildung 1 und Abbildung 2).