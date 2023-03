Besonders mittelfristig interessant

Kurzfristig dürfte die Volatilität in der Sixt-Aktie durch den Widerstandsbereich aus Sommer letzten Jahres erhöht sein, wer allerdings mittelfristig unterwegs ist, könnte sogar ein Direktinvestment in Erwägung ziehen und könnte von Kursgewinnen an 135,81 und darüber sogar 140,00 Euro in den kommenden Tagen profitieren. Insgesamt wird darüber dann ein Anstieg an die Rekordstände aus Ende 2021 bei 170,30 Euro favorisiert, was sich dann an mittelfristig ausgerichtete Anleger richten würde. Unterstützungen findet das Papier dagegen um 122,20 und darunter im Bereich von 116,80 Euro. Erst darunter würde eine längere Konsolidierungsphase mit potenziellen Abschlägen zurück auf den EMA 200 auf Tagesbasis um 106,60 Euro drohen.

Sixt SE (Tageschart in Euro) Tendenz: