FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch deutlich gefallen. Bis zum Mittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,35 Prozent auf 132,43 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,67 Prozent und bewegte sich damit in der Nähe des unlängst markierten Höchststands seit dem Jahr 2011. Auch in anderen Euroländern verlief der Handel schwach.

Marktteilnehmer verwiesen auf Inflationsdaten aus Nordrhein-Westfalen als Auslöser für die Verluste. Die Inflationsrate im bevölkerungsreichsten Bundesland ist im Februar weiter angestiegen. Auch Daten aus anderen Bundesländer deuten auch einen anhaltend hohen Inflationsdruck hin. Dies bedeutet Aufwärtsrisiken für die um 14 Uhr anstehenden bundesweiten Inflationszahlen. Am Kapitalmarkt sorgte die Entwicklung für Zinsauftrieb.