Führungskräftesuche und -entwicklung für die Gesundheitschampions von heute und morgen - Andrea Mohnsame wird Beraterin bei Spencer Stuart

Frankfurt am Main, München, Düsseldorf (ots) - Die erfahrene Personalerin Andrea

Mohnsame startet am 1. März 2023 als Consultant bei Spencer Stuart, einer der

international führenden Top-Executive-Search- und Leadership-Advisory-Firmen.

Ihr Beratungsschwerpunkt wird sein, Unternehmen vor allem im Bereich Healthcare

dabei zu helfen, Leitungspositionen optimal zu besetzen und Führungskräfte

weiterzuentwickeln. Andrea Mohnsames Start ist Teil einer ambitionierten

Wachstumsstrategie von Spencer Stuart in Deutschland, die unter anderem eine

signifikante Aufstockung des Berater-Teams zur Adressierung der rapide

steigenden Nachfrage u.a. aus Tech-orientierten Wirtschaftsbereichen umfasst.



Andrea Mohnsame war bereits 2017 bis 2019 bei Spencer Stuart als Beraterin für

Leadership Advisory tätig und wechselte dann als CHRO zur Bauer Media Group. Mit

ihrem ausgeprägten Geschäftsverständnis und ihrer langjährigen Erfahrung in der

Luftfahrt sowie in den Bereichen MedTech und Medien, unter anderem beim

Flugzeugbauer Airbus, beim Medizin- und Sicherheitstechnik-Unternehmen Dräger

und beim Medizinproduktehersteller BSN Medical, ist Andrea Mohnsame eine

geschätzte strategische Beraterin für Vorstände, CEOs und Führungsteams, die für

die Besetzung von Führungspositionen, Nachfolgeplanung und

Führungskräfteentwicklung verantwortlich zeichnet.