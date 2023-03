WELL investiert in doctorly und geht strategische Allianz ein, um deutsche Ärzte „technikfähig“ zu machen

- WELL Ventures, der Risikokapitalarm von WELL, führt zusammen mit Horizons Ventures und einem Konsortium aus führenden Risikokapitalgesellschaften eine Investitionsrunde zu doctorly durch.

- Im Rahmen der Vereinbarungen zu Investment und strategischer Allianz wird die Ocean-Plattform, die von der hundertprozentigen WELL-Tochter CognisantMD entwickelt wurde, als exklusive Buchungs- und Kontaktplattform für doctorly zur Anwendung kommen. Es ist der erste kommerzielle Launch von WELL im europäischen Markt.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 1. März 2023 / IRW-Press / - WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL) (OTCQX: WHTCF) (Frankfurt:W7V.F) („WELL“ oder das „Unternehmen“) – ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, durch den Einsatz von Technologien den Behandlungserfolg von Gesundheitsdienstleistern und ihren Patienten weltweit positiv zu beeinflussen – freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft WELL Ventures ein strategisches Investment in doctorly GmbH („doctorly“) getätigt hat. doctorly ist ein Anbieter von Softwarelösungen für die Verwaltung von Arztpraxen mit Firmensitz in Deutschland. WELL Ventures ist mit seiner Investition Teil eines Anlegerkonsortiums, dem auch einige der renommiertesten Risikokapitalfirmen der Welt wie Horizons Ventures, The Delta Force AG, Speedinvest, UNIQA Ventures, Calm Storm und Seedcamp angehören.

doctorly wurde im Jahr 2018 gegründet, um die stark regulierte Branche für Arztpraxissoftware zu reformieren. Der von doctorly bearbeitete heimische Markt in Deutschland nutzt nach wie vor überwiegend Software, die in den 1980er Jahren entwickelt wurde und dem internationalen Mitbewerb hinterherhinkt. Antiquierte Softwareprodukte und fehlende Innovationen haben zu erheblichen Effizienzeinbußen geführt. Laut Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung („KBV“), der Regulierungsbehörde für Kassenärzte in Deutschland, sind Arztpraxen durchschnittlich 61 Arbeitstage pro Jahr mit administrativen Aufgaben beschäftigt. doctorly hat ein modernisiertes Betriebssystem entwickelt, das den Zeitaufwand für administrative Aufgaben in den Arztpraxen um die Hälfte reduziert. doctorly ist derzeit das einzige mit Risikokapital finanzierte Startup-Unternehmen in Deutschland, das über eine behördliche Zulassung für den Verkauf und Vertrieb von Arztpraxis-Management-Software verfügt, was dem Unternehmen einzigartige Wachstumschancen eröffnet.