In den USA steht am Nachmittag der Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gilt als guter Indikator für die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung./jsl/bgf/jha/

Die Inflationsrate in Deutschland könnte im Februar um 0,1 Prozentpunkte auf 8,8 Prozent gestiegen sein, erwartet Ökonom Greg Fuzesi von der Bank JPMorgan angesichts der bisher veröffentlichten Daten. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang auf im Schnitt 8,5 Prozent erwartet. Am Vortag hatten bereits Inflationsdaten aus Spanien und Frankreich negativ überrascht.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch angesichts gestiegener Inflationssorgen zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0668 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch unter 1,06 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0619 Dollar festgesetzt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer