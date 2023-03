Mobile World Congress Das Analystenhaus Gartner® stuft Ericsson im "Magic Quadrant 5G-Netzinfrastruktur für Mobilfunknetzbetreiber" im Jahr 2023 als führend ein (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Ericsson zum dritten Mal in Folge als marktführender 5G-Netzausrüster für

Mobilfunknetzbetreiber positioniert.

- Ericsson wird im Magic Quadrant von Gartner als bestes Unternehmen in der

Kategorie "Umsetzungsfähigkeit" eingestuft.

- Ericssons kommerzielle 5G-Führerschaft und Technologieentwicklung ist

branchenweit bekannt.



Um einen Marktüberblick zum Thema 5G-Infrastruktur zu erhalten, prüfen und

bewerten Experten von Gartner 5G-Netzausrüster für Mobilfunknetzbetreiber

(CSPs). Im Fokus hierbei: die Vollständigkeit der Vision und die

Umsetzungsfähigkeit. In der im Februar 2023 veröffentlichten Studie wird

Ericsson im Leader-Quadranten positioniert und erhält die höchste Position für

die Umsetzungsfähigkeit (Ability to Execute).