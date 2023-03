Hagen (ots) - Zahlreiche Frauen träumen von der beruflichen Selbstständigkeit

mit dem eigenen Kosmetikstudio. Jedoch dürfen sie den Aufwand einer Gründung

keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Kunden spazieren schließlich nicht

von alleine in einen frisch eröffneten Salon.



"Viele unterschätzen, dass zu einer Unternehmensgründung mehr gehört als das

rein fachliche Können einer Kosmetikerin. Themen wie Marketing sind essenziell

für den Erfolg eines Kosmetikstudios", erklärt Banu Suntharalingam. Sie ist

langjährig erfahrene Beraterin für Kosmetikstudios und weiß, worauf es für ein

erfolgreiches Geschäft in der Beauty-Branche ankommt. Gerne verrät sie in diesem

Ratgeber, was einen erfolgreichen Salon ausmacht und wie neue Unternehmerinnen

ihre ersten Kunden gewinnen können.





Geld durchdacht investierenZu den häufigsten Fehlern von selbstständigen Kosmetikerinnen gehört es, dieverfügbaren finanziellen Mittel falsch zu investieren. Ein Beispiel dafür istdas Schalten von Werbung, die nicht zur eigenen Zielgruppe passt. Auchvernachlässigen neue Studioinhaberinnen zu Beginn oft wichtige Investitionen inihren Salon. Sie kaufen im Gegensatz dazu viel zu teure Geräte, Visitenkartenoder noch mehr Dekoration. Wer die ersten Kunden gewinnen möchte, muss jedochandere Prioritäten setzen:Kosmetikerinnen sollten gezielt Werbung auf den richtigen Kanälen platzieren.Darüber machen sie auf ihren Salon aufmerksam und bleiben ihrer Zielgruppe inErinnerung. Die Kundengewinnung muss also als Priorität behandelt werden.Vermarkten sich Beauty-Expertinnen nicht oder nur zu Beginn der Ladeneröffnung,werden sie es mit Blick auf die starke Konkurrenz bald schon schwer haben.Von zielgerichtetem Social-Media-Marketing profitieren Facebook , Instagram oder TikTok - die sozialen Netzwerke sind allgegenwärtig.Fast jeder nutzt sie. Das sollten auch Kosmetikerinnen tun, um dauerhaft Kundenzu gewinnen. Hierfür ist es jedoch essenziell, dass sie ihre eigene Zielgruppegenau kennen. Als Richtwert gilt: Je besser eine Selbstständige ihrepotenziellen Kunden kennt, desto effizientere Werbung kann sie auf Social Mediaplatzieren.Es geht also darum, sich eine eigene Präsenz mit einer guten digitalenSichtbarkeit aufzubauen. So müssen Kosmetikerinnen nicht permanent um jedenKunden kämpfen. Folglich empfiehlt es sich auch nicht, Geld in Plakate oderFlyer zu investieren. Diese Werbung erreicht im Vergleich zuSocial-Media-Marketing lediglich einen Bruchteil der Menschen.Auf nachhaltiges Wachstum setzenKosmetikerinnen sollten die Kundengewinnung vom ersten Tag ihrer Ladeneröffnungan priorisieren. Im Gegensatz ist es nicht notwendig, sämtliche Geräte vonAnfang an zu besitzen. Das trifft auch auf die gewünschten Zertifikate,Schulungen und Weiterbildungen zu. Vielmehr ist es sinnvoll, mit einem kleinerenAngebot zu starten und clever in Werbung zu investieren. Anschließend sorgen dieersten Kunden für Einnahmen, die bei Bedarf in weitere Zertifikate, Schulungenund Weiterbildungen in zusätzliche Mitarbeiter und/ oder größere Geschäftsräumereinvestiert werden können.Erfolgreiche Gründerinnen als VorbildErfolgreiche Kosmetikerinnen konzentrieren sich auf die Kundengewinnung. Sieprofitieren von einer durchdachten Marketing-Strategie und heben sich dadurchvon ihrer Konkurrenz ab. Dabei wachsen sie mit ihren unternehmerischen Erfolgen.Sie investieren also konstant in sich und ihr Angebot. Hierbei haben sie ihrePrioritäten im Blick: Sind die ersten Kunden gewonnen, setzen sie die messbarprofitablen Werbemaßnahmen auch weiterhin um. So legen Kosmetikerinnen vonAnfang an die Basis für ein langfristig erfolgreiches Beauty-Business.