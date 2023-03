Immobilienmarkt in Dubai boomt Makler beantwortet die wichtigsten Fragen rund um Investments am Golf (FOTO)

Wien (ots) - Mit seinen weltbekannten Wolkenkratzern, den künstlichen Inseln und

dem größten Einkaufszentrum der Welt zieht das Emirat Jahr für Jahr Millionen

von Touristen an. Doch nicht nur als Reiseziel erfreut sich Dubai großer

Beliebtheit: Investoren aus aller Welt haben die Metropole am Golf ebenfalls für

sich entdeckt.



"Der Immobilienmarkt in Dubai boomt und verspricht hohe Renditen für Investoren.

Deutsche Investoren agieren allerdings noch zaghaft", erklärt Sandro J.

Stadelmann. Als erfahrener Immobilienmakler in Dubai und Wien verfügt er über

eine umfassende Marktkenntnis und weiß daher, warum die Metropole in den

Vereinigten Arabischen Emiraten der richtige Ort für eine Investition ist. Aber

wie teuer ist eine Wohnung in Dubai überhaupt? Kann ich sie vermieten? Wie

werden die Besitzverhältnisse geregelt? Gerne beantwortet Stadelmann in seinem

Gastartikel die wichtigsten Fragen rund um Investments in Dubai.