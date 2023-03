Wirtschaft Dax baut Gewinne am Mittag etwas aus - Inflationsdaten erwartet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat seine anfänglichen Gewinne am Mittwoch bis zum Mittag etwas ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 15.470 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent über Vortagesschluss.



Für den frühen Nachmittag werden neue Inflationsdaten des Statistischen Bundesamtes erwartet, wobei erste Zahlen aus den Bundesländern schon darauf hindeuten, dass es vom bisherigen bundesweiten Niveau von 8,7 Prozent Teuerung aus keine große Bewegung geben dürfte. Einige Anleger setzen aber offenbar dennoch auf eine insgesamt rückläufige Inflation. "Der Markt geht davon aus, dass sich in der ersten vorläufigen Schätzung der Inflation in Deutschland ein erneuter Rückgang zeigen wird", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst CMC Markets.