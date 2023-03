NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe mit seinem Umsatz im vierten Quartal die Erwartungen leicht übertroffen, während die Bruttomarge etwas schwächer und das Ebit weitgehend wie erwartet ausgefallen seien, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer ersten Reaktion am Mittwoch./ck/la

