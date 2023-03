Neue Studie beweist Strategische Musikauswahl sorgt für sattes Umsatzplus

Köln (ots) - 21% Umsatzsteigerung durch den strategischen Einsatz von Musik -

Kaffeeverkäufe sogar verdoppelt. Dies konnte eine Studie der KIRMES GmbH & Co.

KG in Zusammenarbeit mit der International School of Management in Köln kürzlich

nachweisen.



"Ich ging schon davon aus, dass Musik die Gäste unterhält, aber eine derartige

Umsatzsteigerung hat mich völlig überwältigt," kommentiert Jürgen Walleneit,

Inhaber und Gründer des Kölner Cafés und Delikatessenhandels sono. das Ergebnis

der Studie*.