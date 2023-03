Der Mittelständler mit Sitz im bayerischen Neutraubling profitiert von der wachsenden Weltbevölkerung. Die Nachfrage nach Getränken steigt, Krones kann immer mehr seiner Maschinen verkaufen. Kunden des Mittelständlers sind Brauereien und Getränkehersteller sowie Unternehmen aus der Nahrungsmittel-, Chemie-, Pharma- und Kosmetikindustrie. Ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells sind Serviceleistungen. Krones sieht sich als Markt- und Technologieführer.

Die MDAX-Gesellschaft arbeitet an ihrer Profitabilität, durch die internationale Aufstellung ist das Wachstumspotential schier grenzenlos. Lediglich 10% der Erlöse entfallen auf Deutschland, in Westeuropa sind es 14%, die stärksten Märkte sind Nord- und Mittelamerika mit einem Anteil von 21%. Trotz der Krisen und Turbulenzen legten die Bayern im vergangenen Jahr mit 4,2 Milliarden Euro einen Umsatzrekord hin. Gegenüber 2022 bedeutet das einen Anstieg um 15,8%. Obwohl das Unternehmen im Oktober nur ein Plus von 10 bis 12% in Aussicht gestellt hatte. Die operative Marge (Ebitda) ist von 8,1% auf 8,9% geklettert und damit am oberen Ende der prognostizierten Range (8 bis 9%) gelandet.

Das neue Geschäftsjahr soll noch besser werden. Vorstandschef Christoph Klenk stellt eine Ebitda-Marge zwischen 9 und 10% in Aussicht, der Umsatz soll zwischen 8 und 11% zulegen. Krones konnte sich im letzten Geschäftsjahr vor Aufträgen kaum retten. Der Auftragsbestand explodierte 2022 um 83% auf 3,5 Milliarden. Die Orderflut führt dazu, daß Krones auf Lieferzeiten zwischen 70 und 80 Wochen kommt. Dabei sieht Klenk die Chipkrise als überstanden an. Doch es fehlen Elektrokomponenten in der ausreichenden Stückzahl.

Bei allen Problemen, die der hohe Auftragsbestand mit sich bringt, sorgt er für Rückenwind. So sind die mittelfristigen Wachstumsziele – 5% Umsatzanstieg und 2025 mindestens 5 Milliarden Umsatz – längst Makulatur. Börsenwert aktuell 3,6 Milliarden. Das KGV moderate 16. Uns gefällt bei Krones auch die Aktionärsstruktur. 52% der Aktien liegen beim Familienclan Kron-seder. Der Aufsichtsrat fest in der Hand vom Vorsitzenden Volker Kronseder. Das Unternehmen wurde 1951 gegründet, im Jahr 1984 erfolgte der Börsengang. Fazit: Familienunternehmen mit Wachstumspotential!