Catering an sechs Standorten / Stadtwerke Düsseldorf verlängern Klüh-Auftrag um fünf Jahre (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Stadtwerke Düsseldorf haben jetzt die seit 2017

bestehende Beauftragung des Multiservice-Anbieters Klüh für Catering-Leistungen

um weitere fünf Jahre verlängert. Die Catering-Sparte von Klüh konnte sich zuvor

im Rahmen einer öffentlichen Neuausschreibung gegen weitere Auftragsanwärter

behaupten.



"Trotz großer Herausforderungen in den vergangenen Jahren war Klüh Catering

immer ein verlässlicher Partner für uns, der nicht nur sein Leistungsversprechen

eingehalten hat, sondern auch auf die Wünsche der Tischgäste eingegangen ist.

Neben einem angemessenen Preis-Leistungsverhältnis und einem ansprechenden

Konzept war das für uns ausschlaggebend", erklärt Thomas Wigge, Leiter

Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement bei den Stadtwerken Düsseldorf.





Im Rahmen des Auftrags beköstigt Klüh Catering die Mitarbeitenden derKerngesellschaften der Stadtwerke an sechs Standorten in der Landeshauptstadt.Das ausgewogene Foodkonzept, zu dem auch vegetarische Produkte gehören,beinhaltet - je nach Standort - Frühstück und Mittagessen. Auch beim Konferenz-und Vorstandsservice leistet Klüh Catering Unterstützung.Um den Tischgästen ein Gefühl für den Umwelt-Fußabdruck der angebotenen Speisenzu geben, weist Klüh vor Ort sowie auch in der Klüh Catering-App denNachhaltigkeits-Wert zu jedem Menü aus. Dabei wird nicht nur der gängigeCO²-Wert ermittelt, sondern künftig auch Faktoren wie Wasserverbrauch undTierwohl. Zu den weiteren Funktionen der Klüh Catering-App gehörenNährwertangaben des tagesaktuellen Speiseplans, Infos zu Allergenen undZusatzstoffen, besondere Angebote, kulinarische Aktionen und Aktionsgerichte.Die Stadtwerke Düsseldorf AG sind seit über 150 Jahren Dienstleister für Strom,Gas, Wasser und Fernwärme und stellen die Abfallentsorgung in derLandeshauptstadt sicher. Als einer der größten kommunalen Versorger Deutschlandsbeliefern die Stadtwerke Düsseldorf rund 600.000 Kund*innen.Über Klüh:Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering fürMitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen, Reisende, Schul-und Kindergartenkinder und ist im Bereich Care Catering die unangefochteneNummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2022). KlühCatering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierendenMultiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt dasUnternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturellerDienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service,Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werdensowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. DasUnternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 814Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter http://www.klueh.de .Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304|j.kerkhoff@klueh.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/31416/5452901OTS: Klüh Service Management GmbH