Reisebefragung zur ITB 90 Prozent wollen in diesem Jahr reisen!

Düsseldorf (ots) -



- 63 Prozent fahren ins europäische Ausland, knapp jeder vierte weiter weg

- Ostsee ist in Deutschland absoluter Favorit

- Urlaub darf durchschnittlich 1.080 Euro/Kopf kosten



Da ist sie wieder - die deutsche Reiselust! Nachdem sie in der Pandemie auf nur

noch 50 Prozent sank, d.h. nur noch jeder Zweite wollte 2020 in den Urlaub

fahren, stieg sie jetzt wieder auf 62 Prozent an. So stark war die Reiselust bei

den Deutschen schon lange nicht mehr (siehe Grafik / LINK unten). Und sie planen

ausgiebig: Neun von zehn Befragten des prisma -Trend-Panels wollen in diesem

Jahr in den Urlaub fahren, mehr als 80 Prozent der Befragten haben eine große

Reise mit mindestens fünf Übernachtungen geplant, zwei Drittel planen mindestens

einen Kurztrip (mit bis zu zwei Übernachtungen) oder eine Kurzreise (drei bis

vier Übernachtungen). Das sind die aktuellen Ergebnisse, die der Düsseldorfer

PRISMA-Verlag passend zur in Berlin stattfindenden ITB, der weltweiten Leitmesse

der Reisebranche, über die delta-Marktforschung erhoben hat.