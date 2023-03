Bewerbungsphase für den METRO Preis für nachhaltige Gastronomie 2023 startet / METRO zeichnet zum fünften Mal nachhaltige Gastronomien aus (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Mit der Auszeichnung ehrt METRO Deutschland bereits zum fünften Mal

erfolgreich etablierte nachhaltige Konzepte in der Gastronomie.

- Bewerbungszeitraum ist vom 1. März bis zum 18. Juni 2023 unter

metro.de/nachhaltigkeit/nachhaltige-gastronomie.

- Eine neunköpfige Fachjury wählt aus den Bewerbungen drei Finalistinnen und

Finalisten aus.

- Im Anschluss erfolgt die Vergabe der Plätze eins bis drei per öffentlicher

Online-Abstimmung.



Vom 1. März bis zum 18. Juni 2023 können sich Gastronomiebetreibende für den

METRO Preis für nachhaltige Gastronomie bewerben. Eine Fachjury wird drei

Finalistinnen und Finalisten auswählen. Per öffentlichem Online-Voting

entscheiden schließlich alle Interessierten, welches nachhaltige Gastro-Konzept

am meisten überzeugt. Mit dem Preis möchte METRO die Branche in ihrer

nachhaltigen Innovationskraft inspirieren.