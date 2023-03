Die chinesische Wirtschaft bekommt gerade ordentlich Rückenwind. Das spiegelt sich unter anderem in einem der wichtigsten Stimmungsbarometer des Landes wider, dem offiziellen Einkaufsmanagerindex der Industrie (PMI). Dieser stieg im Februar im Vergleich zum Vormonat von 50,1 auf 52,6 Punkte, wie das Pekinger Statistikamt am Mittwoch mitteilt. Damit erreicht es den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren und übertrifft die Erwartungen der meisten Analysten. Ähnlich gut schnitt auch der Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins Caixin ab: Er stieg im Februar von 49,2 auf 51,6 Punkte.

Anleger scheinen Haos Meinung zu teilen: Aufgrund der starken Zahlen schätzen sie die wirtschaftlichen Aussichten Chinas deutlich optimistischer ein – und sorgen für Auftrieb sowohl bei Aktien als auch bei Rohstoffen. So stieg der Hang Seng China Enterprises Index, der die Kurse der so genannten H-Aktien an der Hongkonger Börse abbildet, im Laufe des Mittwochvormittages um rund 5,1 Prozent. Der Offshore-Yuan legte um ein Prozent zu und auch der Ölpreis stieg. Die Börse in Shanghai kletterte um rund ein Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,4 Prozent. Darüber hinaus wirkten sich die starken Konjunkturzahlen Chinas auch auf den deutschen Leitindex aus. Der Dax legte im Laufe der Mittwochvormittages um mehr als ein halbes Prozent zu und liegt aktuell bei 15.470 Punkten.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 15.392PKT gehandelt.

(en) für die wallstreet:online Zentralredaktion

Tipp: Neuer, kostenloser Report "Die neuen Megatrends" von Dr. Dennis Riedl! Hier herunterladen. Im Report erklärt Ihnen Dr. Dennis Riedl welche Megatrends die Aktienmärkte beherrschen werden. Welche Megatrends das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollten, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor!