Ispringen (ots) - Für das Recruiting von Nachwuchsfachkräften sucht die RutronikElektronische Bauelemente GmbH regelmäßig Kontakt zu Studierenden,Absolventinnen und Absolventen sowie Auszubildenden. Auf Firmenkontaktmessen undverschiedenen Veranstaltungen informiert das Karriereteam von Rutronikinteressierte Berufseinsteiger über berufliche Chancen und Perspektiven beieinem der weltweit führenden Broadline-Distributoren. Eine der wichtigstenFachmessen ist die embedded world 2023 in Nürnberg vom 14. bis 16. März, an derdas Familienunternehmen auch in diesem Jahr wieder teilnimmt. In Halle 2 amMessestand 248 präsentiert Rutronik nicht nur innovative Produkte(https://www.rutronik.com/de/events/messen/embedded-world-2023#c49027)zahlreicher führender Hersteller, sondern lädt auch Studierende zuaufschlussreichen Gesprächen ein, die nach interessanten Arbeitsaufgaben ineinem zukunftsorientierten Unternehmen suchen. Rutronik ermöglicht demFachpublikum die kostenlose Teilnahme(https://www.rutronik.com/de/events/messen/embedded-world-2023#c49084) an derMesse - für Studierende gibt es ebenfalls die Möglichkeit, kostenlos ein Ticketüber die Homepage der Messe zu bekommen, wobei für das spezielle Rahmen-Programm(https://mc-e5b0d581-4409-4340-bc8b-9266-cdn-endpoint.azureedge.net/-/media/project/nuernberg-messe/embedded-world/embedded-world/pdfs/student-day/ew-23_student_day_programm.pdf?rev=3f8bebe6fec640a6ac894e9f690d3b28&sc_lang=de-de&hash=DD6A7C8775CF1777A6BFBFD44C905C88) am Student Day(https://www.embedded-world.de/de-de/konferenzen-programm/student-day) eineTeilnahmegebühr von 5 Euro zu entrichten ist.Rutronik begrüßt Studierende und Berufseinsteiger am Student Day in NürnbergDer Student Day ist ein fester Bestandteil der embedded world und findet indiesem Jahr am 16. März statt. Mit der Veranstaltung erhalten Studierende ausden Fachbereichen Ingenieurwesen und Softwareentwicklung die Chance, ihr Wissenzu erweitern und eingebettete Systeme in Konsumgütern, Industriesystemen odermedizinischen Anwendungen kennenzulernen. Die rund 1.000 examensnahenHochschülerinnen und Hochschüler aus Deutschland, Österreich und der ganzenWelt, die jährlich am Student Day teilnehmen, schauen sich nicht nur fachlichum. Sie können die internationale Weltleitmesse dafür nutzen, die Branchekennenzulernen sowie Kontakte zu innovativen Unternehmen und potenziellenArbeitgebern im Bereich der embedded Systementwicklung zu knüpfen. Aus diesemGrund ist Rutronik auf der diesjährigen embedded world mit zwei Mitarbeitendenaus der HR vor Ort. "An unserem Messestand sind die Studierenden herzlich dazu