Die Experten von Canaccord Genuity gehen davon aus, "dass KI in Zukunft zunehmend in der Diagnostik (und bei Life-Science-Tools) eingesetzt werden wird. Unserer Ansicht nach sollten die Early Mover von diesem Trend profitieren, da die Leistung ihrer Angebote greifbare Vorteile im Vergleich zu denen ohne KI aufweist", so Analyst Kyle Wilson in einer Mitteilung. Biodesix und Guardant Health nennt die Investmentbank in diesem Zusammenhang.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion