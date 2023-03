Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel ASA, ehemals Diagenic ASA, hat am Dienstag seine Bücher zum abgelaufenen vierten Quartal 2022 geöffnet. Das darin gezeichnete Bild sorgt für gemischte Gefühle unter den Marktteilnehmern. Einerseits wird der Wasserstoff-Gigant mit Aufträgen regelrecht überschüttet. Nel verzeichnete zum Quartalsende einen Auftragsbestand in Rekordhöhe von rund 2,6 Milliarden norwegische Kronen (NOK) beziehungsweise umgerechnet 235,7 Millionen Euro. Der Umsatz im vierten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahresviertel deutlich um 67 Prozent auf 414 Millionen NOK (19,4 Mio. Euro). Insgesamt setzte das Unternehmen im Jahr 2022 994 Millionen NOK (90 Mio. Euro) um, was einen Zuwachs von 25 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Dementsprechend kam die Nel-Aktie an der Osloer Börse unter die Räder. Im Laufe des heutigen Vormittags hat das Papier mehr als vier Prozent verloren. Auf Ein-Jahres-Sicht beträgt das Minus damit 5,80 Prozent. Die Nel-Aktie notiert aktuell bei 15,44 NOK (1,39 Euro).



Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nel nach Quartalszahlen dennoch von 20,00 auf 20,60 NOK angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Wasserstoffkonzern habe die Umsatzerwartungen übertroffen und einen rekordhohen Auftragsbestand sowie die Ausweitung der Produktionskapazitäten in den USA berichtet, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vergleich zur Konkurrenz sei die Aktie aber schon stark gelaufen.

Aktuell sprechen neun von insgesamt 21 Analysten, die das Papier beobachten, eine Kauf-Empfehlung aus. Sieben Analysten sagen "Halten", von fünf gibt es eine Verkaufs-Empfehlung. Das mittlere Kursziel der Nel-Aktie beträgt 15,70 NOK. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist aufgrund der roten Zahlen negativ.

(tl) für die wallstreet:online Zentralredaktion

