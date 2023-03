Smart Meter Rollout Wie Verbraucher und Energieversorger vom neuen Gesetz zu dynamischen Stromtarifen profitieren können

Köln (ots) - Strom zum stündlichen Börsenpreis? Ab 2025 haben Verbraucher das

Recht auf solche Verträge. Dynamische Tarifangebote werden dann für alle

Stromlieferanten verpflichtend. Michael Kaesser und Malte Trukenmüller, Experten

in der Energy Practice der globalen Strategieberatung Simon-Kucher erklären,

warum das neue Gesetz für Kunden, Versorger und Klima von Vorteil ist.



Im Frühling 2023 tritt es in Kraft: das Gesetz zur Beschleunigung des Smart

Meter Rollouts. Zwei Jahre später haben alle Kunden ein Anrecht auf dynamische

Energietarife auf Basis intelligenter Zähler - also Tarife, die Börsenpreise des

Day-Ahead oder Spotmarkts widerspiegeln. Die Abrechnung erfolgt je nach Tarif

sogar auf Viertelstunden-Basis. Im besten Fall verschieben Kunden ihren

Verbrauch damit auf Zeiten, in denen das Stromangebot hoch und der Preis niedrig

ist.