PROGAS verzeichnet starken Anstieg bei Industriekunden Immer mehr Unternehmen setzen auf LPG (FOTO)

Dortmund (ots) - Der Flüssiggasanbieter PROGAS hat seinen Industrie- und

Gewerbekundenanteil deutlich steigern können. 2022 konnten rund 50 Prozent mehr

Gewerbekunden gegenüber Vorjahr gewonnen werden. Immer mehr Unternehmen setzen

auf versorgungssicheres und leitungsunabhängiges Flüssiggas (LPG), um in der

Energiekrise autark zu bleiben.



"PROGAS beliefert seine Kunden seit mehr als 70 Jahren zuverlässig mit

Flüssiggas. Waren es in der Vergangenheit vorwiegend Privathaushalte, die unser

LPG bezogen haben, wächst auch die Zahl der Industrie- und Gewerbekunden seit

einigen Jahren kontinuierlich. Aufgrund der Energiekrise hat sich das Wachstum

in diesem Bereich noch einmal deutlich beschleunigt", erklärt

PROGAS-Geschäftsführer Achim Rehfeldt. "Unsere Unternehmenskunden kommen aus

allen Branchen, zuletzt jedoch verstärkt aus dem Industriesektor."