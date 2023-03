Geschäftsentwicklung 2022 LBS Südwest verzeichnet Rekord im Bauspargeschäft (FOTO)

Stuttgart (ots) - Die Landesbausparkasse Südwest verzeichnet für das Jahr 2022

das höchste Bausparvolumen ihrer Geschichte. Insgesamt schlossen die Menschen in

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gut 135.000 Verträge (+10,4 %) über eine

Bausparsumme von 11,53 Mrd. Euro ab - ein Plus von 2,8 Mrd. Euro und damit knapp

ein Drittel mehr als im Vorjahr. Die gesamten Kreditbewilligungen liegen mit

2,56 Mrd. Euro noch einmal rund 13 Prozent über dem hohen Vorjahresniveau. Das

Betriebsergebnis liegt mit annähernd 30 Mio. Euro deutlich über den Erwartungen.



Nach den Geschäftsjahren 2020 und 2021, die trotz der Begleiterscheinungen der

Corona-Pandemie sehr zufriedenstellend verlaufen sind, verzeichnet die LBS

Südwest ein hervorragendes Bausparjahr 2022. "Ein Grund für den enormen Anstieg

des Brutto-Neugeschäfts sind die gestiegenen Baufinanzierungszinsen. Sie sind

für Baukredite mit zehnjähriger Zinsbindung im Laufe des vergangenen Jahres von

0,9 Prozent im Januar auf aktuell 3,6 Prozent geklettert. Dadurch wird

Zinssicherung - und damit der Bausparvertrag - wieder zu einem zentralen Element

in der Immobilienfinanzierung. Das spiegelt sich in unserem Geschäftsverlauf

wider", zeigt sich Stefan Siebert, Vorsitzender des Vorstands der LBS Südwest,

zufrieden.