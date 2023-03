Therma Bright gibt die Ernennung von Dr. John Patton als Chairman der Beteiligungsfirma InStatin Inc. bekannt

Toronto, Ontario- (1. März 2023) / IRW-Press / Therma Bright Inc. (TSXV: THRM; OTCQB: TBRIF) („Therma“ oder das „Unternehmen“), Entwickler und Investor in einer Reihe von führenden und geschützten diagnostischen und medizinischen Technologien, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. John Patton als Chairman von InStatin Inc. („InStatin“) ernannt wurde. InStatin ist ein innovatives, forschungsbasiertes pharmazeutisches Unternehmen in Privatbesitz, das sich auf Inhalationstherapien spezialisiert hat. Es handelt sich um die jüngste Beteiligung von Therma Bright.

Dr. John Patton ist einer der führenden Pioniere in der Entwicklung von Inhalationsmedikamenten. Er war bis vor kurzem Executive Chairman und Mitbegründer von iPharma Labs, einer internationalen Auftragsforschungs- und Auftragsentwicklungsorganisation (CDRO), die sich der Entwicklung der weltweit besten Inhalationsprodukte verschrieben hat und im Juni 2022 von Kindeva Drug Delivery übernommen wurde.

Vor seinem Eintritt in das Board von InStatin war John in leitenden Funktionen und im Board of Directors in diversen Beratungsgremien der Branche tätig, insbesondere als Mitbegründer der Firma Inhale/Nektar (NKTR) im Jahr 1990. Inhale/Nektar (NKTR) erzielte an der NASDAQ eine Bewertung von 2,1 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erhielt mit Pfizer für seine inhalative Insulinlösung, die vom Wall Street Journal als „medizinische Innovation des Jahres 2006“ ausgezeichnet wurde, die weltweite Zulassung. Darüber hinaus war John als Investor an der Gründung der Firma Halozyme (HALO) im Jahr 1999 beteiligt und bis 2015 im Board of Directors der Firma tätig. Halozyme (HALO) wurde im Jahr 2006 zu einer der besten Biotech-Aktien in Kalifornien gekürt und kann mit einer aktuellen Marktbewertung von rund 6,5 Milliarden US-Dollar aufwarten.

Neben iPharma, Inhale/Nektar und Halozyme kann John auch noch auf andere Erfolge verweisen: Er ist Gründer und CEO von Dance Biopharm (jetzt: Aerami Therapeutics) (2009-2018) – einer inhalativen Insulinlösung der dritten Generation, die sich in Phase 3 befindet – und Mitbegründer von InCarda Therapeutics, einem Entwickler von inhalativen Medikamenten für akute Herzerkrankungen. Darüber hinaus hat John im Laufe seiner Karriere zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen erhalten, mehr als 100 Publikationen veröffentlicht und mehr als 45 Patente angemeldet.