Benzin und Diesel im Februarmittel gleich teuer / Benzin teurer als im Januar, Diesel billiger / Preisdifferenz zwischen beiden Sorten auf dem Weg der Normalisierung (FOTO)

München (ots) - Monatelang kostete Diesel teils deutlich mehr als Benzin, und

das obwohl auf einen Liter Diesel rund 20 Cent weniger Steuern anfallen. Diese

Phase scheint überwunden. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise

zeigt, lagen die Preise im Februar im Durchschnitt bei beiden Kraftstoffsorten

mit 1,754 Euro je Liter gleichauf. Super E10 ist im Vergleich zum Januar um 0,9

Cent teurer geworden, Diesel ist jedoch um 7,9 Cent günstiger.



Die Unterschiede der Tagesdurchschnittspreise innerhalb des vergangenen Monats

waren bei Benzin eher gering. Teuerster Tag zum Tanken war der 12. Februar mit

1,766 Euro je Liter Super E10, günstigster war der 7. Februar mit 1,735 Euro.

Dass sich die Preise der beiden Kraftstoffsorten im Monatsmittel angeglichen

haben, lag aber vor allem am deutlicheren Rückgang des Dieselpreises: Den

höchsten Stand registrierte der ADAC am 1. Februar mit 1,809 Euro, den

niedrigsten am 24. Februar mit 1,712 Euro. Bis einschließlich 13. Februar war

Diesel teurer als Super E10, ab dem 14. Februar kehrte sich diese Relation nach

über acht Monaten wieder um.